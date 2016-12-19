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МИД РФ призвал власти Турции обеспечить безопасность россиян

Российское внешнеполитическое ведомство выступило с заявлением в связи с убийством посла Андрея Карлова

Россия ждет от властей Турции усиления контроля ситуации с безопасностью в стране и обеспечения безопасности российских граждан, говорится в заявлении МИД РФ в связи с убийством в Анкаре посла Андрея Карлова.

В заявлении МИДа сказано, что ведомство решительно осуждает убийство посла Андрея Карлова. Это преступление в МИДе назвали «бесчеловечным» и направленным на подрыв отношений с Турцией и срыв процесса сирийского урегулирования, передает ТАСС.

«Ожидаем от турецких властей <...> принятия максимально эффективных мер по обеспечению безопасности российских граждан», — говорится в заявлении МИД РФ.

Внешнеполитическое ведомство также выразило соболезнования родственникам убитого дипломата и заявило о необходимости усиления борьбы с терроризмом.

Ранее президент России Владимир Путин поручил представить Андрея Карлова к госнаграде, а также назвал это преступление подлым и направленным на срыв урегулирования в Сирии и подрыв отношений РФ и Турции.

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Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

МИД РФ призвал власти Турции обеспечить безопасность россиян

Российское внешнеполитическое ведомство выступило с заявлением в связи с убийством посла Андрея Карлова

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