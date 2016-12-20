Полиция РФ усилила охрану посольства Турции

Турецкие полицейские также усилили безопасность российских представительств
Полиция Москвы взяла под усиленную охрану посольство Турции в Москве и представительства в России, турецкие правоохранители также увеличили меры безопасности у представительств РФ.
Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, у посольства Турции в Москве организована круглосуточная охрана. Кроме этого, усилена безопасность у представительств Турции по всей стране, передает «Интерфакс».
Как рассказал, в свою очередь, источник в Минобороны Турции, усилены меры безопасности у генерального консульства России в Стамбуле.
«Генконсульство взято под охрану спецназом. К его воротам подтянуты броневики. На Истикляле, где расположены генконсульства европейских государств, увеличено число полицейских патрулей», — сказал источник.
Напомним, МИД России ранее призвал власти Турции в официальном заявлении в связи с убийством в Анкаре посла Андрея Карлова обеспечить безопасность находящихся на территории этой страны российских граждан.
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