Полиция РФ усилила охрану посольства Турции

Полиция Москвы взяла под усиленную охрану посольство Турции в Москве и представительства в России, турецкие правоохранители также увеличили меры безопасности у представительств РФ.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, у посольства Турции в Москве организована круглосуточная охрана. Кроме этого, усилена безопасность у представительств Турции по всей стране, передает «Интерфакс».

Как рассказал, в свою очередь, источник в Минобороны Турции, усилены меры безопасности у генерального консульства России в Стамбуле.

«Генконсульство взято под охрану спецназом. К его воротам подтянуты броневики. На Истикляле, где расположены генконсульства европейских государств, увеличено число полицейских патрулей», — сказал источник.

Напомним, МИД России ранее призвал власти Турции в официальном заявлении в связи с убийством в Анкаре посла Андрея Карлова обеспечить безопасность находящихся на территории этой страны российских граждан.

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