Экс-наставник сборной России Валерий Газзаев высоко оценил шансы «Спартака» стать чемпионом.

«Спартак» по праву идет на первом месте — команда показывает уверенный и достаточно зрелищный футбол. Конкуренцию красно-белым навязывают «Зенит» и ЦСКА. Думаю, именно эти три команды в итоге и разделят призовые места», – сообщил Газзаев в интервью «Известиям».

Он добавил, что не стоит списывать со счетов «Ростов», «Краснодар» и «Терек», которые могут о себе заявить в ходе чемпионата.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Газзаев: «Спартаку» по силам стать чемпионом»