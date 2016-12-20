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Газзаев высоко оценил шансы «Спартака» стать чемпионом

Экс-наставник сборной России Валерий Газзаев рассказал о фаворитах чемпионата России по футболу

Экс-наставник сборной России Валерий Газзаев высоко оценил шансы «Спартака» стать чемпионом.

«Спартак» по праву идет на первом месте — команда показывает уверенный и достаточно зрелищный футбол. Конкуренцию красно-белым навязывают «Зенит» и ЦСКА. Думаю, именно эти три команды в итоге и разделят призовые места», – сообщил Газзаев в интервью «Известиям».

Он добавил, что не стоит списывать со счетов «Ростов», «Краснодар» и «Терек», которые могут о себе заявить в ходе чемпионата.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Газзаев: «Спартаку» по силам стать чемпионом»

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Газзаев высоко оценил шансы «Спартака» стать чемпионом

Экс-наставник сборной России Валерий Газзаев рассказал о фаворитах чемпионата России по футболу

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