Эксперты: число кибератак на банки в 2017 вырастет на треть

Вследствие того, что хакеры, специализирующиеся на экономическом мошенничестве, изобретают все новые и более современные средства для электронных краж, в 2017 году ожидается рост кибератак на кредитные организации на треть, при этом суммы похищенного могут увеличиться в два раза, считают эксперты.

Специалисты отмечают, что банки в данный момент недооценивают всей степени угрозы и недостаточно инвестируют в электронную безопасность. Как отмечают эксперты российской компании Positive Technologies, в 2017 году прогнозируется рост кибератак на 30%. При этом эксперты уверены, что банки все чаще будут становиться объектом атак хакеров в сравнении с уровнем таких нападений на госорганы или СМИ.

По мнению специалистов, атаки на финансовые структуры становятся все более изощренными и растянутыми во времени. По состоянию на настоящий момент, от внедрения в кредитную организацию до кражи средств проходит уже всего три месяца. При этом, считают эксперты, возможет и рост числа лиц, задействованных в незаконном выводе денег.

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Киберворы атакуют