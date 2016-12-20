Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
20 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Гаджеты & Телеком   |     |   написать авторам

Эксперты: число кибератак на банки в 2017 вырастет на треть

Сумма похищенных мошенниками средств может удвоиться

Вследствие того, что хакеры, специализирующиеся на экономическом мошенничестве, изобретают все новые и более современные средства для электронных краж, в 2017 году ожидается рост кибератак на кредитные организации на треть, при этом суммы похищенного могут увеличиться в два раза, считают эксперты.

Специалисты отмечают, что банки в данный момент недооценивают всей степени угрозы и недостаточно инвестируют в электронную безопасность. Как отмечают эксперты российской компании Positive Technologies, в 2017 году прогнозируется рост кибератак на 30%. При этом эксперты уверены, что банки все чаще будут становиться объектом атак хакеров в сравнении с уровнем таких нападений на госорганы или СМИ.

По мнению специалистов, атаки на финансовые структуры становятся все более изощренными и растянутыми во времени. По состоянию на настоящий момент, от внедрения в кредитную организацию до кражи средств проходит уже всего три месяца. При этом, считают эксперты, возможет и рост числа лиц, задействованных в незаконном выводе денег.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Киберворы атакуют

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Эксперты: число кибератак на банки в 2017 вырастет на треть

Сумма похищенных мошенниками средств может удвоиться

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Андрей Бакланов

дипломат

Все мнения

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке