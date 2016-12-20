Отношения РФ и США при Трампе улучшатся

Отношения РФ и США при президентстве Дональде Трампе улучшатся.

Об этом заявил американский политолог Пол Крейг Робертс.

«Республиканец (Дональд Трамп) совсем не пытается демонизировать Россию. Кроме того, он не раз заявлял, что не видит ни одной причины для конфликта с Москвой», – сообщил Робертс корреспонденту «Известий».

Он добавил, что будь иначе, Трамп не стал бы назначать госсекретарем США Рекса Тиллерсона — человека, который в хороших отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным.

Кроме того, он считает, что при Трампе на первое место выйдут американские экономические интересы, а не желание следовать неоконсервативным идеям о военной гегемонии США в мире и потому угроз стабильности со стороны Вашингтона будет меньше.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «При Трампе от США будет исходить гораздо меньше угроз»