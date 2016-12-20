Суд арестовал похитителей 300 млн рублей у ЦУП

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца главу компании «Дельта-Строй» Александра Осипова и его сотрудника Алексея Тигиева. Они подозреваются в хищении 314 млн рублей, выделенных на реконструкции Центра управления полетами (ЦУП) в подмосковном Королеве.

ФГУП ЦНИИмаш (головная научная организация «Роскосмоса», на чьей территории находится ЦУП) и ФГУП «Спецстройтехнологии» (ССТ) при Спецстрое России 29 июля 2013 года заключили договор о проведении реконструкции и техническом переоснащении трех корпусов ЦУПа.

Контракт в целом насчитывал более 1 млрд рублей.

Для проведения работ был ССТ заключил договор со своим субподрядчиком ООО «Дельта-Строй» и перевел на ее счета в качестве аванса314,9 млн рублей. Именно это, по данным следствия, подпало под действие ч.4 статьи 59 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц»). При этом доказано, что обе компании на момент вывода средств со счетов прекрасно понимали, что они делают.

В проведенной транзакции следствие установило ответственность главы компании «Дельта-Строй» Александра Осипова и его сотрудника Алексея Тигиева.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Центр управления полетами обокрали на 300 млн рублей