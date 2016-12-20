Лагард пообещала продолжать работу с МВФ

Глава Международного Валютного Фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что продолжит работу в фонде, несмотря на обвинения в халатности, и поблагодарила совет директоров фонда за поддержку.

В ходе своего выступления в Вашингтоне после заседания управляющих Лагард отметила, что «полна решимости» продолжать работу в своей должности и «ничто не может ее отвлечь» от своих обязанностей, передает РИА «Новости».

«Я благодарна директорам за поддержку и с нетерпением жду продолжения работы с ними», — сказала Кристин Лагард.

Фонд также выступил с заявлением, в котором отметил полную способность Лагард исполнять свои обязанности.

Ранее стало известно, что директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард во Франции признали виновной в халатности в бытность ее на посту главы Минфина страны.

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