Лагард пообещала продолжать работу с МВФ

Глава Международного Валютного Фонда поблагодарила совет директоров за поддержку
Глава Международного Валютного Фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что продолжит работу в фонде, несмотря на обвинения в халатности, и поблагодарила совет директоров фонда за поддержку.
В ходе своего выступления в Вашингтоне после заседания управляющих Лагард отметила, что «полна решимости» продолжать работу в своей должности и «ничто не может ее отвлечь» от своих обязанностей, передает РИА «Новости».
«Я благодарна директорам за поддержку и с нетерпением жду продолжения работы с ними», — сказала Кристин Лагард.
Фонд также выступил с заявлением, в котором отметил полную способность Лагард исполнять свои обязанности.
Ранее стало известно, что директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард во Франции признали виновной в халатности в бытность ее на посту главы Минфина страны.
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