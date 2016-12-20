Избранный президент США Дональд Трамп осудил убийство посла РФ в Турции Андрея Карлова, отметив, что это дело рук радикальных исламистов.

Заявление было распространено командой Трампа.

Кроме того, избранный президент США отметил, что убийство посла — нарушение «всех правил цивилизованного порядка», сообщает «Lenta.ru».

Трамп также выразил свои соболезнования семье погибшего.

Напомним, что посол РФ в Турции Карлов был убит во время презентации выставки в Анкаре молодым сотрудником турецких правоохранительных органов.

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