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Трамп осудил убийство посла РФ в Турции Андрея Карлова

Избранный президент США Дональд Трамп считает теракт делом рук исламистов

Избранный президент США Дональд Трамп осудил убийство посла РФ в Турции Андрея Карлова, отметив, что это дело рук радикальных исламистов.

Заявление было распространено командой Трампа.

Кроме того, избранный президент США отметил, что убийство посла — нарушение «всех правил цивилизованного порядка», сообщает «Lenta.ru».

Трамп также выразил свои соболезнования семье погибшего.

Напомним, что посол РФ в Турции Карлов был убит во время презентации выставки в Анкаре молодым сотрудником турецких правоохранительных органов.

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Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Трамп осудил убийство посла РФ в Турции Андрея Карлова

Избранный президент США Дональд Трамп считает теракт делом рук исламистов

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