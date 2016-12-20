Япония готовится обсудить с Россией совместную деятельность на Курилах

Япония готовится обсудить с Россией совместную хозяйственную деятельность на Курилах уже в начале 2017 года.

Об этом заявила газета «Майнити».

При этом в переговорах примут участие заинтересованные японские министерства и ведомства.

Сами переговоры стали возможны благодаря встрече президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ 15-16 декабря, сообщает «РИА Новости».

Япония по-прежнему оспаривает принадлежность четырех курильских островов и ставит в зависимость от их возвращения подписание мирного договора с Россией.

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