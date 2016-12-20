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Гражданин Китая сознался в краже секретов Пентагона

Выходец из КНР работал в компании-подрядчике Минобороны США и передавал секретные документы на родину

Гражданин Китая Ю Лонг на заседании федерального суда в Нью-Хейвене (штат Коннектикут) сознался в том, что работая на компанию-подрядчик Пентагона, тайно отправлял на родину секретные документы, информация в которых касалась интересов национальной безопасности США.

Как сообщает Минюст США, 38-летний Ю Лонг был арестован в ноябре 2014 года. Он работал инженером в компании United Technologies, у которой похитил документы, содержащие секретную информацию о военных программах США и передал ее в Китай, передает ТАСС.

«Подсудимый украл у United Technologies необычайно большое количество закрытой информации о военных программах и передал большую часть этих сведений Китаю», — рассказал окружной прокурор штата Коннектикут Дейдри Дейли.

По данным Минюста, кража Лонгом секретных документов нанесла ущерб как самой компании, так и поставила под угрозу интересы национальной безопасности США. Ю Лонгу грозит до 20 лет тюремного заключения.

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Гражданин Китая сознался в краже секретов Пентагона

Выходец из КНР работал в компании-подрядчике Минобороны США и передавал секретные документы на родину

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