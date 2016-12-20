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На востоке Китая стакнулись два судна

В результате ЧП пропали без вести 11 человек

На востоке Китая произошло столкновение двух судов — рыболовецкого и грузового, в результате инцидента пропали без вести 11 человек, одно из двух судов затонуло, сообщили местные СМИ.

Как сообщается, ЧП произошло в 00:15 по местному времени (19:15 мск понедельника) около городского округа Чжанчжоу в провинции Фуцзянь. На борту рыболовецкого судна находились 14 человек, из них были спасены лишь трое, 11 пропали без вести, передает ТАСС.

Рыболовецкое судно затонуло, проводится поисково-спасательная операция.

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

На востоке Китая стакнулись два судна

В результате ЧП пропали без вести 11 человек

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