На востоке Китая стакнулись два судна

На востоке Китая произошло столкновение двух судов — рыболовецкого и грузового, в результате инцидента пропали без вести 11 человек, одно из двух судов затонуло, сообщили местные СМИ.

Как сообщается, ЧП произошло в 00:15 по местному времени (19:15 мск понедельника) около городского округа Чжанчжоу в провинции Фуцзянь. На борту рыболовецкого судна находились 14 человек, из них были спасены лишь трое, 11 пропали без вести, передает ТАСС.

Рыболовецкое судно затонуло, проводится поисково-спасательная операция.