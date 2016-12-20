Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
20 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Путин и Роухани по телефону обсудили ситуацию в Сирии

По мнению президентов России и Ирана, важным шагом в урегулировании ситуации явилась бы организация в Астане переговоров между представителями сирийского правительства и умеренной оппозиции

Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Хасан Роухани по телефону обсудили положение в Сирии, в частности, в Алеппо, говорится в сообщении Кремля.

Лидеры двух стран пришли к выводу, что важным шагом в урегулировании ситуации явилась бы организация в Астане переговоров между представителями сирийского правительства и умеренной оппозиции.

Путин и Роухани также затронули вопросы российско-иранских связей с учетом положительных итогов прошедшего 11-13 декабря в Тегеране заседания постоянной Российско-Иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, отметили в Кремле.

Президенты также договорились о предстоящих контактах на различных уровнях.

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Путин и Роухани по телефону обсудили ситуацию в Сирии

По мнению президентов России и Ирана, важным шагом в урегулировании ситуации явилась бы организация в Астане переговоров между представителями сирийского правительства и умеренной оппозиции

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Андрей Бакланов

дипломат

Все мнения

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке