Путин и Роухани по телефону обсудили ситуацию в Сирии

Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Хасан Роухани по телефону обсудили положение в Сирии, в частности, в Алеппо, говорится в сообщении Кремля.

Лидеры двух стран пришли к выводу, что важным шагом в урегулировании ситуации явилась бы организация в Астане переговоров между представителями сирийского правительства и умеренной оппозиции.

Путин и Роухани также затронули вопросы российско-иранских связей с учетом положительных итогов прошедшего 11-13 декабря в Тегеране заседания постоянной Российско-Иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, отметили в Кремле.

Президенты также договорились о предстоящих контактах на различных уровнях.