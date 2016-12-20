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Полиция Берлина: фура была направлена в толпу намеренно

Меры безопасности в городе усилены

Немецкая полиция подтвердила, что грузовик был направлен в посетителей рождественской ярмарки в Берлине намеренно.

«Наши следователи исходят из того, что грузовик был намеренно направлен в толпу на Рождественском рынке на #Breitscheidplatz», — сообщается в официальном Twitter полиции Берлина.


В полиции сообщили также, что меры безопасности в городе усилены.

Напомним, накануне вечером неизвестный на грузовике протаранил толпу на рождественской ярмарке в центре Берлина. По последним данным 12 человек погибли, 48 получили ранения.

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Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Полиция Берлина: фура была направлена в толпу намеренно

Меры безопасности в городе усилены

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