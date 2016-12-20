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В Приамурье появится новая территория опережающего развития

Она будет иметь газохимическую направленность

Создание новой территории опережающего развития будет предметом разговора в Минвостокразвития губернатора Приамурья Александра Козлова и главы ведомства Юрия Трутнева. Там сегодня состоится заседание правительственной подкомиссии, посвященное этой теме.

Как предполагается, эта ТОР будет называться «Свободненская» и иметь газохимическую направленность.

В Свободном сейчас идет строительство газоперерабатывающего завода. Резидентом этой территории должно стать «Газпром переработка Благовещенск».

В соответствии с долгосрочным планом, на территории ТОР должен появиться жилой поселок со всей необходимой инфраструктурой. В самом Свободном социальная и инженерная сферы будут модернизированы, сообщает ИА «Амкр.инфо» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Напомним, о необходимости развития города Свободный говорил осенью президент Владимир Путин.

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

В Приамурье появится новая территория опережающего развития

Она будет иметь газохимическую направленность

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