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Полиция Берлина забрала на экспертизу въехавший в толпу грузовик

Немецкие следователи считают, что фура была направлена в толпу намеренно

Полиция Берлина забрала на экспертизу грузовик, на котором неизвестный въехал в толпу на рождественской ярмарке.

«Грузовик с Брайтшайдплац забирают на дальнейшую экспертизу с целью обнаружения следов. Из уважения (к погибшим и пострадавшим) мы просим не делать фотографий транспортного средства», — говорится в официальном Twitter полиции Берлина.

Напомним, следователи считают, что грузовик был направлен в толпу намеренно. Меры безопасности в городе усилены, полиция предполагает теракт.

Накануне вечером неизвестный направил грузовик в посетителей рождественской ярмарки в центре Берлина. По последним данным, 12 человек погибли, 48 получили ранения.

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Полиция Берлина забрала на экспертизу въехавший в толпу грузовик

Немецкие следователи считают, что фура была направлена в толпу намеренно

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