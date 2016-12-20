Полиция Берлина забрала на экспертизу въехавший в толпу грузовик

Полиция Берлина забрала на экспертизу грузовик, на котором неизвестный въехал в толпу на рождественской ярмарке.

«Грузовик с Брайтшайдплац забирают на дальнейшую экспертизу с целью обнаружения следов. Из уважения (к погибшим и пострадавшим) мы просим не делать фотографий транспортного средства», — говорится в официальном Twitter полиции Берлина.

Der LKW vom #Breitscheidplatz wird für die weitere Spurensicherung abgeholt. Wir bitten aus Pietätsgründen keine Fotos davon zu verbreiten. — PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) 20 декабря 2016 г.

Напомним, следователи считают, что грузовик был направлен в толпу намеренно. Меры безопасности в городе усилены, полиция предполагает теракт.

Накануне вечером неизвестный направил грузовик в посетителей рождественской ярмарки в центре Берлина. По последним данным, 12 человек погибли, 48 получили ранения.