Посольство США в Анкаре закрыто после убийства посла РФ

Посольство Соединенных Штатов Америки в турецкой Анкаре будет закрыто во вторник после двух инцидентов со стрельбой, включая убийство российского посла в Турции Андрея Карлова. Об этом сообщила пресс-служба диппредставительства США.

«Посольство США в Анкаре и консульства в Стамбуле и Адане сегодня закрыты и не будут проводить обычную работу», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter посольства.

Ранее Государственный департамент США подтвердил сообщения о стрельбе у посольства США в Анкаре. Уточнялось, что пострадавших нет, а преступник задержан, передает «Федеральное агентство новостей».

За несколько часов до инцидента в непосредственной близости от американского посольства произошло убийство посла РФ в Турции Андрея Карлова.