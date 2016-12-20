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Посольство США в Анкаре закрыто после убийства посла РФ

Ранее Госдеп подтвердил информацию о стрельбе у диппредставительства

Посольство Соединенных Штатов Америки в турецкой Анкаре будет закрыто во вторник после двух инцидентов со стрельбой, включая убийство российского посла в Турции Андрея Карлова. Об этом сообщила пресс-служба диппредставительства США.

«Посольство США в Анкаре и консульства в Стамбуле и Адане сегодня закрыты и не будут проводить обычную работу», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter посольства.

Ранее Государственный департамент США подтвердил сообщения о стрельбе у посольства США в Анкаре. Уточнялось, что пострадавших нет, а преступник задержан, передает «Федеральное агентство новостей».

За несколько часов до инцидента в непосредственной близости от американского посольства произошло убийство посла РФ в Турции Андрея Карлова.

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Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Посольство США в Анкаре закрыто после убийства посла РФ

Ранее Госдеп подтвердил информацию о стрельбе у диппредставительства

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