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Вторник,
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В Благовещенске остановку затопил туалет для водителей

Власти пока не спешат исправлять ситуацию

Жители Благовещенска жалуются на потоп в районе одной из остановок общественного транспорта.

Как удалось остановить, причиной случившегося стала поломка туалета для водителей автобусов.

В результате территория вокруг остановки погрузилась в буро-желтые воды, которые превратились за два дня в лед, сообщает ИА «Амур.инфо».  В интернете появилось видео заледеневшей остановки:

На видео заметно, что край лужи присыпан снегом, для того чтобы она не растекалась дальше по проезжей части.

Администрация города пока не прокомментировала происходящее, обещая сделать это позже.

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

В Благовещенске остановку затопил туалет для водителей

Власти пока не спешат исправлять ситуацию

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