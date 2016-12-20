В Благовещенске остановку затопил туалет для водителей

Жители Благовещенска жалуются на потоп в районе одной из остановок общественного транспорта.



Как удалось остановить, причиной случившегося стала поломка туалета для водителей автобусов.



В результате территория вокруг остановки погрузилась в буро-желтые воды, которые превратились за два дня в лед, сообщает ИА «Амур.инфо». В интернете появилось видео заледеневшей остановки:

На видео заметно, что край лужи присыпан снегом, для того чтобы она не растекалась дальше по проезжей части.

Администрация города пока не прокомментировала происходящее, обещая сделать это позже.