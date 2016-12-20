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СМИ: Обама собирается блокировать бурение в Арктике и Атлантике

Запрет коснется нефтяных и газовых месторождений к северу от Аляски, в Чукотском море и море Бофорта

Фото: Official White House Photo by Pete Souza

Президент США Барак Обама собирается заблокировать продажу прав на шельфовое бурение на принадлежащих Соединенным Штатам участках в Арктике и Атлантике. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на близкие к ситуации источники.

По информации агентства, американский лидер может объявить о своем решении уже во вторник, 20 декабря. Собеседники отмечают, что о схожем решении в это же время может объявить Канада.

Запрет на разработку коснется нефтяных и газовых месторождений к северу от Аляски, в Чукотском море и море Бофорта. При этом ограничения не коснутся уже проходящих работ, передает «Федеральное агентство новостей».

Также сообщается, что законодательство США не предусматривает отмены решения Обамы, что означает, что избранный американский президент Дональд Трамп не сможет аннулировать этот процесс. Как передает агентство, такая попытка может затянуться на годы судебных разбирательств.

В ходе своей предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял, что намерен «освободить от пут» американскую нефтедобывающую промышленность и отменить ограничения на разведку нефти на федеральных землях.

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Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

СМИ: Обама собирается блокировать бурение в Арктике и Атлантике

СМИ: Обама собирается блокировать бурение в Арктике и АтлантикеЗапрет коснется нефтяных и газовых месторождений к северу от Аляски, в Чукотском море и море Бофорта

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