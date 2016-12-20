На острове Пхукет в ДТП погиб российский турист

Два российских туриста попали в ДТП на острове Пхукет в Таиланде. Их мотороллер сбил автомобиль.



В результате столкновения один из туристов погиб. Второй находится в больнице. Сотрудник российского посольства России в Таиланде Владимир Соснов сообщил, что пострадавший россиянин нуждается в операции.



Как передает телеканал «360», у госпитализированного мужчины нет страховки, которая смогла бы покрыть затраты на лечение. Местные СМИ сообщают, что виновниками столкновения являются россияне. По предварительной версии, они начали неожиданно перестраиваться на другую полосу. Водитель такси не успел вовремя затормозить.

Обстоятельства аварии в настоящее время выясняются. Сообщается, что туристы прибыли на Пхукет из Пензы и Челябинска.

Это не первая авария с участием россиян на территории королевства. «Известия» ранее писали, что в начале декабря в результате лобового столкновения мопеда с легковым автомобилем на острове Пхукет погибли двое российских туристов. Тогда виновником ДТП стала водитель легковой машины — гражданка Южной Кореи, которая села за руль в нетрезвом состоянии.



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