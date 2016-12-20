Дальний Восток на дальнюю перспективу

Россия в перспективе ближайших даже не лет, а десятилетий будет «прирастать Дальним Востоком». Таковы приоритеты развития страны, очерченные руководством государства. Это еще раз подтвердили итоги визита президента РФ Владимира Путина в Японию, его переговоры с премьер-министром Синдзо Абэ и ряд знаковых соглашений, подписанных представителями бизнеса в ходе визита. В сфере нефте- и газодобычи, переработки углеводородов, наукоемких масштабных проектов, связанных с развитием производства, речь идет теперь не просто о «контактах» или «намерениях», а о полноценном стратегическом партнерстве.

В присутствии Владимира Путина и Синдзо Абэ крупнейшая российская нефтяная компания «Роснефть» подписала соглашение с консорциумом японских компаний, в который входят Marubeni Corporation, Japan Oil, Gas and Metals National Corporation (JOGMEC) и INPEX CORPORATION, об основных условиях сотрудничества в сфере совместной разведки, разработки и добычи углеводородов на лицензионном участке в шельфовой зоне России. Это стало, как заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, «логическим продолжением договоренностей президента России и премьер-министра Японии по укреплению и развитию российской-японских отношений». Соглашение позволит партнерам обеспечить проведение эффективной разведки и добычу углеводородов, а также разделить геологические риски.

Есть что разведывать, есть что осваивать – на Дальнем Востоке у «Роснефти» 19 шельфовых лицензий. Несмотря на режим санкций, все поисково-разведочные работы и сейсмические исследования идут в полном объеме, а на ряде участков – с опережением лицензионных обязательств. Это требует немалых затрат (до 2021 г. в разведку на дальневосточном шельфе планируется вложить более 130 млрд. рублей). Но в итоге можно будет получить ценные данные о ресурсах Охотского моря, северной части Японского моря и др.

На долю «Роснефти» приходится половина всех углеводородов, добытых в ДФО. При этом на Дальнем Востоке представлены все направления бизнеса «Роснефти» – от геологоразведки до переработки и сбыта конечной продукции. Годовой объем добычи нефти в 2015 г. превысил 35 млн. т (для сравнения в 2005 г. – 2 млн. т). Большую часть прироста добычи углеводородов – а компания планирует довести ее общий объем к 2020 году до 315 млн. т нефтяного эквивалента – предполагается получить на Востоке страны. Один из самых перспективных проектов – «Сахалин-1», где «Роснефть» - участник международного консорциума, в рамках которого уже добыто более 82 млн. т нефти и 19 млрд. кубометров природного газа. При этом поставлено сразу несколько мировых рекордов (например, пробурены самые протяженные скважины в мире). По оценкам экспертов, до 2055 года поступления в бюджет от «Сахалина-1» составят около 6 трлн. рублей. Для монетизации газовых запасов «Роснефть» планирует совместно с партнерами построить на Сахалине завод по производству СПГ, мощность первой очереди которого составит 5 млн. т в год. Продукция пойдет на экспорт в страны АТР.

В дни визита Владимира Путина в Японию было подписано еще одно масштабное соглашение между ПАО «НК «Роснефть», Marubeni Corporation и Mitsubishi Heavy Industries ltd, которое предусматривает совместное технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта строительства газохимического комплекса на Дальнем Востоке России. В соответствии с условиями подписанного документа «Роснефть» совместно с японскими партнерами проведет ТЭО газохимического комплекса мирового класса с использованием передовых японских технологий. Новый комплекс будет располагаться на Дальнем Востоке России, точное место будет названо после совместных исследований. Ожидается, что проект получит финансовую поддержку Министерства экономики, торговли и промышленности Японии.

О том, насколько важен для страны восточный вектор развития, говорится много и горячо, с высоких трибун, для широкой публики и в узком кругу экспертов. А что получит от этих великих строек и амбициозных программ сам форпорст России на Тихом океане и в Азии? Как изменится жизнь тех, кто эти огромные просторы называет, вопреки широте географии, «малой Родиной»?

Умение мыслить в государственных масштабах начинается с желания обустроить жизнь в конкретных регионах. Прошли те времена, когда главным было «хоть из-под земли достать» ценные ресурсы. Сейчас главное богатство – все-таки люди. Ради них все и задумано.

Когда от крупного бизнеса ждут «социальной ответственности», то речь идет не о разовых благотворительных акциях, а о полноценной стратегии развития региона, где развернуто производство, о подъеме экономики и уровня жизни, об инвестициях не только в промышленные мощности, но прежде всего в человеческий капитал. Крупнейшие инвесторы, пришедшие сейчас на Дальний Восток, свою миссию осознают достаточно отчетливо. Очередное тому подтверждение – стратегические проекты, которые реализует здесь «Роснефть».

В настоящее время более 35% своих инвестиций «Роснефть» осуществляет именно на Востоке России, ее доля в валовом внутреннем продукте регионов ДФО достигает 25%. В ближайшие годы вклад нефтегазовой компании в прирост ВРП восточных регионов РФ планируется увеличить до 50%. Кроме того, она привлекает иностранные инвестиции в экономику Дальнего Востока: капиталы ее партнеров – это четверть от общего объема зарубежных инвестиций в ДФО.



Особое внимание уделяется программам диверсификации региональной экономики. «Роснефть» – не только главный добытчик, но и производитель нефтепродуктов. На её долю приходится 60% всей региональной нефтепереработки. Ключевое предприятие – Комсомольский НПЗ, чья продукция идет для внутренних нужд и на экспорт. «Роснефть» в ДФО располагает сетью из более 90 автозаправочных станций. Компания ввела в эксплуатацию топливозаправочный комплекс во Владивостокском аэропорту Кневичи. В 2015 году доля заправки авиатехники «в крыло» превысила 70%. Развиваются и логистические узлы, например, Находкинский морской терминал по перевалке нефтепродуктов мощностью 7,5 млн. т в год.

Восточный вектор развития России подразумевает активное продвижение отечественной продукции на рынки АТР. В 2015 году «Роснефть» экспортировала в эти страны 40 млн. т нефти – на 19% больше, чем за год до того. Увеличился на 6% и экспорт нефтепродуктов – до 13 млн. т.

Порты на юге Дальнего Востока не замерзают и могут работать круглый год. Это огромное конкурентное преимущество, и его в последние годы активно используют. На Дальнем Востоке «Роснефть» реализует два масштабных проекта по созданию в регионе нефтехимического и судостроительного кластеров.

На днях «Роснефть» подписала в городе Циндао (КНР) соглашение с китайской компанией ChemChina об основных условиях создания совместного предприятия. Оно будет осуществлять строительство нового завода и производства полимерных покрытий и красок мощностью до 50 тысяч тонн продукции в год, а также займется научно-исследовательскими работами в этой сфере. Для России этот проект сулит большие перспективы – он позволит создать крупнейшее предприятие в стране, выпускающее специальные судовые покрытия для морских судов арктического класса. Свое применение эта продукция найдет на судостроительном комплексе «Звезда», который по поручению президента РФ создается на одноименном легендарном предприятии.

В декабре в рамках рабочего визита в Китай глава «Роснефти» Игорь Сечин принял участие в церемонии начала резки металла передаточного дока для судостроительного комплекса «Звезда» грузоподъемностью 40 тысяч тонн. Для России эта конструкция уникальна – в безопорный док будут осуществлять продольную накатку судов с трех разных стапельных линий верфи и поперечную накатку оффшорных объектов. Китайские партнеры обязались подготовить все необходимое оборудование, обучить специалистов и провести окончательные испытания дока в бухте Большой Камень. В ходе церемонии Игорь Сечин особо отметил пунктуальность китайских партнеров, которые выполнили свою часть работы качественно и в срок.

И снова простой вопрос: что все это дает обычным дальневосточникам? Ответ тоже прямой и понятный: уверенность в завтрашнем дне и перспективы на будущее. В том числе и материальные. Создаются не просто рабочие места, это стабильная квалифицированная работа с достойной оплатой, развитие сопутствующей инфраструктуры. За последнее десятилетие проекты «Роснефти» позволили создать в ДФО 28 тысяч рабочих мест. А проект создания на Дальнем Востоке нефтехимического кластера будет обладать огромным мультипликативным эффектом, который составит почти 6 трлн. рублей и позволит создать около 50 тысяч квалифицированных рабочих мест.

Только за 2016 г. в социальные программы на Дальнем Востоке вложения компании составят более 1,7 млрд. рублей. С 2004 г. она финансирует переселение жителей Сахалинской области из ветхого и аварийного жилья в благоустроенные дома. Уже построено 24 дома на 310 квартир. Строятся жилые комплексы для сотрудников судостроительного завода «Звезда» в Большом Камне (6 домов на 408 квартир).

За рабочими хлопотами не забывают и о духовных ценностях. При участии «Роснефти» в Южно-Сахалинске возведен собор Рождества Христова. Он – самый большой на Дальнем Востоке. На его открытие приезжал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, что также подчеркивает значение Дальнего Востока. Среди других социально значимых начинаний – строительство 5 ледовых арен в Приморском крае, развитие массового и детского спорта в Хабаровске и другие. Кроме того, нефтегазовая компания сотрудничает с научными институтами и центрами. Под эгидой «Роснефти» действует единственный на Дальнем Востоке нефтегазовый проектный НИИ.

Глава компании Игорь Сечин отметил: «Мы будем и дальше развивать свои проекты на Дальнем Востоке и убеждены, что этот регион внесет важнейший вклад в обеспечение энергетической безопасности страны».