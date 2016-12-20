В Татарстане переносят соревнования по конькобежному спорту

В татарском городе Автоград перенесены соревнования по конькобежному спорту. Они пройдут не сегодня, как планировалось ранее, а 29 декабря.

Причиной переноса стали сильные морозы, пришедшие на территорию республики, передает ИА «Татар-информ».

Сейчас в городе -30 градусов.

Еще на прошлой неделе синоптики предупреждали о неблагоприятных природных явлениях, которые будут наблюдаться в регионе вплоть до 23 декабря. Среднесуточная температура будет на 9 и более градусов ниже нормы.



Это связано с влиянием тыловой части высотного циклона и северо-западных воздушных потоков.