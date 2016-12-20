Учителя во Владивостоке обвиняют в экстремизме за унижение русских

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело об экстремизме в отношении учителя, который на словах унизил группу людей по национальному признаку. Преступление выявило ФСБ, 28-летнему педагогу грозит до пяти лет лишения свободы.

Инцидент произошел 11 июля 2016 года на улице Набережная, сообщили РИА PrimaMedia в СУ СК РФ по Приморскому краю. Молодой преподаватель английского языка играл на спортивной площадке в волейбол. Во время игры он произнес словосочетания, которые расцениваются как унижение человеческого достоинства по национальному признаку. При этом он обращался к представителям русской национальности. Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ РФ по Приморскому краю.

Было возбуждено уголовное дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды, по которой предусмотрено наказание в виде штрафа до 500 тыс. рублей, до четырех лет принудительных работ либо лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Проведена лингвистическая экспертиза, допрошены свидетели. Фигурант дела признал свою вину и был помещен под домашний арест.

