Полиция проводит проверку после стрельбы по ЛЭП в Мурманске

Полицейские проводят проверку после возможной стрельбы по ЛЭП в Первомайском районе Мурманска. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Мурманской области.

По данным ИА «Би-порт», о повреждении линии электропередачи полицейским сообщили представители «Колэнерго». Они полагают, что по ЛЭП велась стрельба, так как повреждения были зафиксированы довольно высоко.

«Особое беспокойство вызывает тот факт, что инцидент произошел на территории гаражного кооператива прямо в городской черте, в непосредственной близости от одной из основных подстанций, обеспечивающих электроснабжение Первомайского округа Мурманска», — рассказал представитель компании.

По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.