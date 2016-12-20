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Полиция проводит проверку после стрельбы по ЛЭП в Мурманске

О повреждении линии электропередачи сообщили в «Колэнерго»

Полицейские проводят проверку после возможной стрельбы по ЛЭП в Первомайском районе Мурманска. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Мурманской области.

По данным ИА «Би-порт», о повреждении линии электропередачи полицейским сообщили представители «Колэнерго». Они полагают, что по ЛЭП велась стрельба, так как повреждения были зафиксированы довольно высоко.

«Особое беспокойство вызывает тот факт, что инцидент произошел на территории гаражного кооператива прямо в городской черте, в непосредственной близости от одной из основных подстанций, обеспечивающих электроснабжение Первомайского округа Мурманска», — рассказал представитель компании.

По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Полиция проводит проверку после стрельбы по ЛЭП в Мурманске

О повреждении линии электропередачи сообщили в «Колэнерго»

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