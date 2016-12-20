Известный телеведущий Джон Уоррен восхитился челябинским трактором

Челябинск стал местом съемок популярной программы «Поедем поедим», которую ведет британский журналист Джон Уоррен.



Он посетил челябинский тракторный завод, где оценил всю мощь самого большого в мире гусеничного трактора Т-800. Эта машина весом 100 т и высотой с двухэтажный дом занесена в Книгу рекордов Гиннеса.

«Я люблю большие игрушки. Вообще мужчины и мальчики отличаются только размерами игрушек. Этот монстр — колоссальная штука!» — сказал тележурналист, вылезая из гигантского трактора.

По словам Уоррена, он знал, что Челябинск в годы Второй мировой войны называли Танкоградом, но для него стало новостью, что директора челябинского тракторного завода Исаака Зальцмана союзники прозвали королем танков.

Передача Джона Уоррена, посвященная Челябинску, выйдет в эфир в феврале следующего года.