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Известный телеведущий Джон Уоррен восхитился челябинским трактором

Он прокатился на самом большом в мире Т-800, занесенном в Книгу рекордов Гиннеса

Челябинск стал местом съемок популярной программы «Поедем поедим», которую ведет британский журналист Джон Уоррен.

Он посетил челябинский тракторный завод, где оценил всю мощь самого большого в мире гусеничного трактора Т-800. Эта машина весом 100 т и высотой с двухэтажный дом занесена в Книгу рекордов Гиннеса.

«Я люблю большие игрушки. Вообще мужчины и мальчики отличаются только размерами игрушек. Этот монстр — колоссальная штука!» — сказал тележурналист, вылезая из гигантского трактора.

По словам Уоррена, он знал, что Челябинск в годы Второй мировой войны называли Танкоградом, но для него стало новостью, что директора челябинского тракторного завода Исаака Зальцмана союзники прозвали королем танков.

Передача Джона Уоррена, посвященная Челябинску, выйдет в эфир в феврале следующего года.

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Известный телеведущий Джон Уоррен восхитился челябинским трактором

Он прокатился на самом большом в мире Т-800, занесенном в Книгу рекордов Гиннеса

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