Известный телеведущий Джон Уоррен восхитился челябинским трактором

Он прокатился на самом большом в мире Т-800, занесенном в Книгу рекордов Гиннеса
Челябинск стал местом съемок популярной программы «Поедем поедим», которую ведет британский журналист Джон Уоррен.
Он посетил челябинский тракторный завод, где оценил всю мощь самого большого в мире гусеничного трактора Т-800. Эта машина весом 100 т и высотой с двухэтажный дом занесена в Книгу рекордов Гиннеса.
«Я люблю большие игрушки. Вообще мужчины и мальчики отличаются только размерами игрушек. Этот монстр — колоссальная штука!» — сказал тележурналист, вылезая из гигантского трактора.
По словам Уоррена, он знал, что Челябинск в годы Второй мировой войны называли Танкоградом, но для него стало новостью, что директора челябинского тракторного завода Исаака Зальцмана союзники прозвали королем танков.
Передача Джона Уоррена, посвященная Челябинску, выйдет в эфир в феврале следующего года.