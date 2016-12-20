КНР вернула США задержанный подводный беспилотник

Китай вернул Соединенным Штатам Америки ранее задержанный в Южно-Китайском море американский подводный беспилотник. Об этом сообщила пресс-слжуба китайского министерства обороны.

«Китай и США после проведения дружественных консультаций в соответствующей акватории Южно-Китайского моря успешно завершили работу по передаче американского подводного беспилотного аппарата», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте военного ведомства.

При этом представитель Пентагона Питер Кук отметил в свою очередь, что инцидент исчерпан.

О задержке подводного дрона, направленного в международные воды Южно-Китайского моря с американского океанографического исследовательского судна Bowditch, стало известно в конце прошлой недели. Дрон был задержан на Филиппинах, к северо-западу от американской военно-морской базы Субик-Бей, передает телеканал «Звезда».

При этом США настаивают на том, что американские корабли и самолеты могут появляться везде, где это разрешено международным правом.