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Из-за смога в аэропорту Пекина отменено более 180 авиарейсов

В столице КНР объявлен красный уровень опасности

Во вторник из-за сильнейшего смога международный пекинский аэропорт Шоуду отменил более 180 авиарейсов. Самолеты не смогли вылететь из китайской столица из-за практически нулевой видимости.

Как пишет «Свободная пресса», среди отмененных вылетов есть и рейсы российского авиаперевозчика S7 Airlines. Во вторник из Шоуду должны были вылететь 385 самолетов. Сообщается, что для всех пассажиров отмененных рейсов организовано горячее питание.

Смог в китайской столице усилился с началом отопительного сезона. Причинами стали выбросы многочисленных промышленных предприятий и электростанций, работающих на угле.

В Пекине и в близлежащих городах допустимая норма вредных веществ превышена почти в 20 раз. В ряде регионов введен красный — самый высокий — уровень опасности. 

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Из-за смога в аэропорту Пекина отменено более 180 авиарейсов

В столице КНР объявлен красный уровень опасности

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