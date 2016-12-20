Неизвестные подожгли грузовики в Сестрорецке

ЧП произошло на стоянке в Сестрорецке под Петербургом.



Этой ночью неизвестные бросили бутылку с «коктейлем Молотова» в сторону стоящих там четырех фур.



В итоге большегрузы сгорели полностью, несмотря на то что с возгоранием пытались справиться три единицы техники и 12 пожарных.

Стоянка принадлежит одной из местных строительно-торговых компаний, отмечает ИА «Невские новости».

Пострадавших среди людей нет.

Злоумышленники пока не пойманы. Следствие выясняет причины возгорания.