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Вторник,
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Неизвестные подожгли грузовики в Сестрорецке

В припаркованные машины бросили бутылку с зажигательной смесью

ЧП произошло на стоянке в Сестрорецке под Петербургом.

Этой ночью неизвестные бросили бутылку с «коктейлем Молотова» в сторону стоящих там четырех фур.

В итоге большегрузы сгорели полностью, несмотря на то что с возгоранием пытались справиться три единицы техники и 12 пожарных.

Стоянка принадлежит одной из местных строительно-торговых компаний, отмечает ИА «Невские новости».

Пострадавших среди людей нет.

Злоумышленники пока не пойманы. Следствие выясняет причины возгорания.

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Неизвестные подожгли грузовики в Сестрорецке

В припаркованные машины бросили бутылку с зажигательной смесью

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