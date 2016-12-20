Неизвестные подожгли грузовики в Сестрорецке

В припаркованные машины бросили бутылку с зажигательной смесью
ЧП произошло на стоянке в Сестрорецке под Петербургом.
Этой ночью неизвестные бросили бутылку с «коктейлем Молотова» в сторону стоящих там четырех фур.
В итоге большегрузы сгорели полностью, несмотря на то что с возгоранием пытались справиться три единицы техники и 12 пожарных.
Стоянка принадлежит одной из местных строительно-торговых компаний, отмечает ИА «Невские новости».
Пострадавших среди людей нет.
Злоумышленники пока не пойманы. Следствие выясняет причины возгорания.