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Очистку русла реки Десны проведут в 2017 году

Средства на реализацию проекта выделят из федерального бюджета при поддержке депутата Госдумы РФ Николая Валуева

Очистку реки Десны в Брянской области проведут в 2017 году. Средства на реализацию проекта по очистке русла реки выделят из федерального бюджета при поддержке депутата Госдумы РФ, представителя партии «Единая Россия» Николая Валуева, сообщили в пресс-службе областного департамента природных ресурсов и экологии.

В настоящий момент экологическое состояние реки в черте города плохое. Для решения проблемы экологи разработали план по улучшению водотока и повышению самоочищения реки.

Ожидается, что в следующем году проведут работы на верхнем участке. Кроме того, специалисты углубят дно реки за счет добычи строительных песков, сообщает интернет-газете «Брянские новости».

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Очистку русла реки Десны проведут в 2017 году

Средства на реализацию проекта выделят из федерального бюджета при поддержке депутата Госдумы РФ Николая Валуева

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