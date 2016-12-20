Очистку русла реки Десны проведут в 2017 году

Очистку реки Десны в Брянской области проведут в 2017 году. Средства на реализацию проекта по очистке русла реки выделят из федерального бюджета при поддержке депутата Госдумы РФ, представителя партии «Единая Россия» Николая Валуева, сообщили в пресс-службе областного департамента природных ресурсов и экологии.

В настоящий момент экологическое состояние реки в черте города плохое. Для решения проблемы экологи разработали план по улучшению водотока и повышению самоочищения реки.

Ожидается, что в следующем году проведут работы на верхнем участке. Кроме того, специалисты углубят дно реки за счет добычи строительных песков, сообщает интернет-газете «Брянские новости».