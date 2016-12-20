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Депутаты ЕАО предлагают запретить ночные магазины в жилых домах

Парламентарии составили обращение к Дмитрию Медведеву после жалоб жителей Биробиджана

Законодательное собрание Еврейской автономной области готовит инициативу о запрете размещения в жилых домах магазинов, работающих после 23 часов. Для этого предлагается внести изменения в постановление правительства России.

По словам одного из авторов проекта, председателя аграрного комитета парламента ЕАО Андрея Голубя, многие жители микрорайонов Биробиджана жалуются на круглосуточные магазины в жилых домах. Там продаются различные спиртосодержащие жидкости, которые не признаны алкогольной продукцией. Запрет таких торговых точек позволит гражданам жить спокойно и повысит уровень общественного порядка, отметил Андрей Голубь.

Комитеты регионального парламента одобрили проект обращения к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, сообщает ИА ЕАОMedia. Документ будет рассмотрен на заседании законодательного собрания ЕАО 22 декабря.

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Депутаты ЕАО предлагают запретить ночные магазины в жилых домах

Парламентарии составили обращение к Дмитрию Медведеву после жалоб жителей Биробиджана

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