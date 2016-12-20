Установлена личность водителя фуры, въехавшего в толпу в Берлине

Личность предполагаемого водителя грузовика, который накануне протаранил толпу на рождественской ярмарке в Берлине, установлена. Об этом сообщает издание Die Welt со ссылкой на близкие к ситуации источники.

По информации издания, им оказался пакистанец Навед Б., рожденный 1 января 1993 года.

Ранее стало известно, что немецкий спецназ провел обыск в ангаре не работающего с 2008 года аэропорта Берлин-Темпельхоф, где в настоящий момент расположено общежитие для беженцев. Сообщалось, что задержанный водитель грузовика был зарегистрирован в нем.

Ранее «Известия» писали, что водитель грузовика мог быть известен полиции. Издание Bild отмечало, что ранее он совершал мелкие правонарушения.



Напомним, грузовик протаранил толпу на рождественской ярмарке в центре Берлина в понедельник вечером. Погибли по меньшей мере 12 человек. 48 человек получили ранения. Местные власти классифицировали происшествие как теракт.