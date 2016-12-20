В Орловской области в больнице найдены «золотые консервы»

Активисты ОНФ во время проверки больницы в городе Кромы под Орлом нашли там реанимационное оборудование, закупленное за бюджетный счет, но так и не введенное в эксплуатацию. Они называют такое оборудование «золотыми консервами».

Как считают в штабе ОНФ, причиной простоя дорогостоящей техники является отсутствие специалистов, умеющих ею пользоваться. В частности, в кромской больнице нет отделения реанимации. Разговоры об этом ведутся с прошлого года, но власти пока не реагируют на требования «фронтовиков», передает ресурс InfoOrel.ru.

Между тем, отмечает агентство, через Кромы проходит федеральная трасса М2. Эта больница является единственной, где можно получить реанимационную помощь, на участке от Орла до границы с Курской областью.

В ОНФ предлагают создать реестр так называемых золотых консервов, поскольку подобное фиксируется и во многих других областях России.