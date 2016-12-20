Предновогодние ярмарки отменили в Барнауле из-за морозов

Предновогодние продовольственные ярмарки отменили в Барнауле из-за предстоящих морозов, сообщили пресс-службе мэрии города. Их планировали провести в ближайшие выходные.

По прогнозам синоптиков, в Алтайском крае в конце недели ожидается снижение температуры до 30 градусов со знаком минус. На дорогах возможно возникновение гололедицы и снежных заносов, сообщает altapress.ru.

Продовольственные ярмарки проходят в городе ежегодно и пользуются у граждан большим спросом, так как цены на продукты гораздо ниже, чем в магазине.