Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
20 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Предновогодние ярмарки отменили в Барнауле из-за морозов

В регионе ожидается снижение температуры до 30 градусов со знаком минус

Предновогодние продовольственные ярмарки отменили в Барнауле из-за предстоящих морозов, сообщили пресс-службе мэрии города. Их планировали провести в ближайшие выходные.

По прогнозам синоптиков, в Алтайском крае в конце недели ожидается снижение температуры до 30 градусов со знаком минус. На дорогах возможно возникновение гололедицы и снежных заносов, сообщает altapress.ru.

Продовольственные ярмарки проходят в городе ежегодно и пользуются у граждан большим спросом, так как цены на продукты гораздо ниже, чем в магазине.

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Предновогодние ярмарки отменили в Барнауле из-за морозов

В регионе ожидается снижение температуры до 30 градусов со знаком минус

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Андрей Бакланов

дипломат

Все мнения

Мнение

Михаил Матовников

аналитик

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке