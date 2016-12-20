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Музей истории российских корейцев вновь заработал в Уссурийске

После реконструкции помещений были обновлены музейные экспозиции

В Уссурийске открылся после реконструкции музей истории российских корейцев. Этот город
неофициально считается центром сохранения культуры и традиций Кореи в Приморском крае. По данным Росстата, в Уссурийске живет самая многочисленная корейская диаспора Приморья.

Музей существует с 2009 года. За эти годы он стал «домом дружбы», открытым для всех народов. Здесь устраивают мероприятия татары, башкиры, азербайджанцы, армяне, русские, украинцы, сообщает ИА UssurMedia.

В ходе реконструкции в здании поменяли планировку помещений, привезли новые экспонаты, в том числе из Южной Кореи. Поддержку музею оказали Государственный национальный музей Республики Корея, генконсульство этой страны во Владивостоке, общественные организации в Южной Корее и за ее пределами.

Председатель Национально-культурной автономии корейцев Приморского края Николай Ким сообщил, что музей дальше расширяться не будет. Новые экспонаты, поступающие в музейный фонд, можно будет уидеть в будущем доме-музее Чхве Чже Хена, для которого уже купили здание. Чхве Чже Хен (Цой Петр Семенович) — один из лидеров первых корейских поселенцев в России, герой антияпонской борьбы за независимость Кореи.

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Музей истории российских корейцев вновь заработал в Уссурийске

После реконструкции помещений были обновлены музейные экспозиции

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