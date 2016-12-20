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В Карелии началось строительство моста за 1 млрд рублей

Работы ведутся в рамках проекта по подготовке к 100-летию региона, в основном они профинансированы из федерального бюджета

Фото: ТАСС/Павлишак Алексей

На месте старого Гоголевского моста в Петрозаводске уже начали возводить новый.

Работы по строительству идут параллельно с демонтажем старой конструкции. В данный момент происходит бурение скважин под сваи. На них должны положить новые бетонные балки, которые будут основой для нового путепровода.

Стоимость строительства нового моста составляет около 1 млрд рублей.

Он должен открыться в декабре следующего года.

Геподрядчик работ — карельская компания КСМ. Основную часть средств выделили из федерального бюджета. Объект внесен в программу подготовки к столетию Карелии.

Тем временем, в Интернете появились съемки сноса старого моста с высоты птичьего полета:

Работы по разбору старого моста начались в начале месяца. Дорожники обещают уложиться в запланированные на это 55 дней, передает ИА «КарелInform».

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

В Карелии началось строительство моста за 1 млрд рублей

В Карелии началось строительство моста за 1 млрд рублейРаботы ведутся в рамках проекта по подготовке к 100-летию региона, в основном они профинансированы из федерального бюджета

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