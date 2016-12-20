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Агент: Азмун точно не покинет «Ростов» в зимнее трансферное окно

По словам Мехди Хагитали, 21-летнему форварду сначала нужно доказать свой уровень в РФПЛ, а уже потом думать о карьере в Европе

Мехди Хагитали, агент форварда сборной Ирана и ФК «Ростов» Сердара Азмуна, заявил, что футболист не покинет донской клуб в зимнее трансферное окно.

Ранее в СМИ появилась информация об интересе к игроку «Ростова» со стороны таких европейских клубов, как «Ливерпуль» (Англия), «Боруссия» (Дортмунд, Германия), «Бенфика» (Португалия), «Марсель» (Франция).

«Никакие предложения мы рассматривать не будем», — сказал Хагитали агентству «Р-Спорт».

По его словам, 21-летнему нападающему сперва нужно доказать свой уровень в чемпионате России и стать одним из лучших форвардов лиги, а уже потом думать о карьере в Европе.

Ранее о таком развитии событий писали «Известия». По информации газеты, руководство «Ростов» не желает расставаться с Азмуном как минимум до конца сезона, чтобы добиться максимального результата в Лиге Европы и достойно завершить российский чемпионат.

В нынешнем сезоне Сердар Азмун принял участие в 14 матчах «Ростова» в чемпионате России и забил два мяча. В Лиге чемпионов иранский нападающий сыграл во всех шести встречах команды на групповом этапе и в четырех играх квалификационной стадии, забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.

Рыночная стоимость иранского нападающего, по данным экспертов, на сегодня составляет около €7 млн.

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Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Агент: Азмун точно не покинет «Ростов» в зимнее трансферное окно

По словам Мехди Хагитали, 21-летнему форварду сначала нужно доказать свой уровень в РФПЛ, а уже потом думать о карьере в Европе

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