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В школы Пензенской области купят учебники на 10 млн рублей

Местные депутаты решили выполнить просьбы администраций городских учебных заведений

Власти Пензенской области по решению местных депутатов выделят из бюджета 10 млн рублей на покупку учебников в городские школы.

Как сообщает ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на региональное министерство образования, на основании заявок образовательных учреждений область заключит четыре госконтракта, по которым будут куплены у издательств более 29 тыс. экземпляров учебников. В школы они должны поступить уже до 30 декабря.

В частности, полностью обновятся пособия по географии, истории Нового времени, истории России XIX — начала XX века, русскому языку и литературе, иностранным языкам, естествознанию, химии, обществознанию, биологии, физике, математике, окружающему миру и информатике.

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

В школы Пензенской области купят учебники на 10 млн рублей

Местные депутаты решили выполнить просьбы администраций городских учебных заведений

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