В школы Пензенской области купят учебники на 10 млн рублей

Власти Пензенской области по решению местных депутатов выделят из бюджета 10 млн рублей на покупку учебников в городские школы.



Как сообщает ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на региональное министерство образования, на основании заявок образовательных учреждений область заключит четыре госконтракта, по которым будут куплены у издательств более 29 тыс. экземпляров учебников. В школы они должны поступить уже до 30 декабря.

В частности, полностью обновятся пособия по географии, истории Нового времени, истории России XIX — начала XX века, русскому языку и литературе, иностранным языкам, естествознанию, химии, обществознанию, биологии, физике, математике, окружающему миру и информатике.