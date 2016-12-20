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Передвижной «Поезд-музей» приедет в Рязанскую область

Состав уникального музейного комплекса сделает две остановки

Передвижной выставочно-лекционный комплекс «Поезд-музей» приедет в Рязанскую область. На станции «Рязань-2» состав пробудет 25 и 26 декабря, после чего эшелон отправится в «Сасово», где он сделает остановку на два дня — с 27 по 28 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Состав поезда-музея включает в себя девять экспозиционных вагонов и один лекционный. В нем можно будет увидеть фильм с парада паровозов, макеты первых паровозов, высокоскоростных поездов, измерительных комплексов, грузовых электровозов, рельсовых автобусов, двухэтажных вагонов и магистральных газотурбовозов, отмечает РИА «7 новостей».

Среди экспонатов также будут представлены амортизационное кресло, разработанное для МКС, и осколок челябинского метеорита. Наибольший интерес у посетителей сможет вызвать вагон с обучающими тренажерами машинистов и водителей «КамАЗ», где каждый может попробовать себя в роли машиниста.

Вход в музей платный. Стоимость билета для взрослых составляет 70 рублей, для группы — 900 рублей. Для детей, студентов, пенсионеров и ветеранов Великой Отечественной войны вход свободный.

Музейный комплекс на колесах существует уже пять лет. Экспозиции поезда-музея обновляются ежегодно.

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Передвижной «Поезд-музей» приедет в Рязанскую область

Состав уникального музейного комплекса сделает две остановки

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