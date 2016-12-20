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Зарплата чиновников на Колыме намного выше средней по России

Госслужащие в Магаданской области зарабатывают от 70 тыс. до 93 тыс. рублей в месяц

Средняя зарплата чиновников на Колыме превышает заработки российских госслужащих примерно в два раза. В 2016 году гражданские служащие в стране получали 41,7 тыс. рублей, муниципальные — 36,9 тыс. рублей.

В Магаданской области уровень зарплат сотрудников территориальных органов федеральных органов исполнительной власти достиг 70,2 тыс. рублей. Чиновники региональных органов исполнительной власти на Колыме зарабатывали 93,2 тыс. рублей в месяц, органов местного самоуправления — 85 тыс. рублей. Росстат приводит данные по средним начисленным зарплатам с января по сентябрь.

В государственных органах РФ в регионах должности гражданской службы занимали 682,2 тыс. человек, или 41,9% от общей численности работников этих учреждений. На муниципальной службе в 2016 году трудились 307,6 тыс. человек, или 64,5% от количества всех сотрудников, передает ИА MagadanMedia со ссылкой на Росстат.

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Зарплата чиновников на Колыме намного выше средней по России

Госслужащие в Магаданской области зарабатывают от 70 тыс. до 93 тыс. рублей в месяц

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