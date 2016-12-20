В Омске из горящей пятиэтажки спасли шестерых детей

В Омске из горящего пятиэтажного дома спасли шестерых детей. Также из здания огнеборцы вывели 21 взрослого. В пожаре пострадал один человек. Он с ожогами был экстренно госпитализирован.



Возгорание возникло в одной из квартир на пятом этаже в ночь на 20 декабря. В нем загорелись вещи жильцов. Подъезд жилого дома сразу же заполнился едким дымом.

Как передает РИА «Омск-информ», пожар тушили более полутора часов. На место ЧП выезжали четыре звена газодымозащитной службы, 27 пожарных на шести единицах техники.

В настоящее время причины пожара устанавливаются.

