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В Омске из горящей пятиэтажки спасли шестерых детей

В пожаре пострадал один человек

В Омске из горящего пятиэтажного дома спасли шестерых детей. Также из здания огнеборцы вывели 21 взрослого. В пожаре пострадал один человек. Он с ожогами был экстренно госпитализирован.

Возгорание возникло в одной из квартир на пятом этаже в ночь на 20 декабря. В нем загорелись вещи жильцов. Подъезд жилого дома сразу же заполнился едким дымом.

Как передает РИА «Омск-информ», пожар тушили более полутора часов. На место ЧП выезжали четыре звена газодымозащитной службы, 27 пожарных на шести единицах техники.

В настоящее время причины пожара устанавливаются.

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

В Омске из горящей пятиэтажки спасли шестерых детей

В пожаре пострадал один человек

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