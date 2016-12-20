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Порошенко посочувствовал немцам и проигнорировал убийство посла РФ

Украинский лидер осудил атаку на посетителей рождественской ярмарки в Берлине, но «забыл» выразить соболезнования в связи со смертью Андрея Карлова в Анкаре

Президент Украины Петр Порошенко назвал теракт в Берлине «дьявольским актом насилия» и выразил сочувствие народу Германии. При этом украинский лидер не стал комментировать убийство российского посла в Турции Андрея Карлова.

«Ошеломлен вестью о дерзком нападении на рождественский рынок в самом сердце Берлина», — написал Порошенко в своем Twitter.

В другой записи он добавил, что граждане Украины молятся за невинных жертв трагедии и осуждают теракт, которому не может быть никакого оправдания. Оба сообщения были продублированы по-немецки.

Напомним, фура с прицепом, которой управлял 23-летний выходец из Пакистана Навед Б., протаранила толпу на рождественском рынке в немецкой столице. По последним данным, погибли по меньшей мере 12 человек. 48 человек получили ранения. Власти расценили произошедшее как теракт.

За несколько часов до этого на выставке в Центре современного искусства в Анкаре был убит посол РФ в Турции Андрей Карлов. Убийцу, ликвидированного в результате спецоперации, звали Мевлют Мерт Алтынташ, он 2,5 года работал в полиции.

Это преступление вызвало широкий резонанс в мире, соболезнования в связи с произошедшим выразили главы многих государств.

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Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Порошенко посочувствовал немцам и проигнорировал убийство посла РФ

Украинский лидер осудил атаку на посетителей рождественской ярмарки в Берлине, но «забыл» выразить соболезнования в связи со смертью Андрея Карлова в Анкаре

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