Порошенко посочувствовал немцам и проигнорировал убийство посла РФ

Президент Украины Петр Порошенко назвал теракт в Берлине «дьявольским актом насилия» и выразил сочувствие народу Германии. При этом украинский лидер не стал комментировать убийство российского посла в Турции Андрея Карлова.

«Ошеломлен вестью о дерзком нападении на рождественский рынок в самом сердце Берлина», — написал Порошенко в своем Twitter.



В другой записи он добавил, что граждане Украины молятся за невинных жертв трагедии и осуждают теракт, которому не может быть никакого оправдания. Оба сообщения были продублированы по-немецки.

Напомним, фура с прицепом, которой управлял 23-летний выходец из Пакистана Навед Б., протаранила толпу на рождественском рынке в немецкой столице. По последним данным, погибли по меньшей мере 12 человек. 48 человек получили ранения. Власти расценили произошедшее как теракт.



За несколько часов до этого на выставке в Центре современного искусства в Анкаре был убит посол РФ в Турции Андрей Карлов. Убийцу, ликвидированного в результате спецоперации, звали Мевлют Мерт Алтынташ, он 2,5 года работал в полиции.

Это преступление вызвало широкий резонанс в мире, соболезнования в связи с произошедшим выразили главы многих государств.

