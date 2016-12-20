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Детский технопарк появится в Башкирии

Образовательная деятельность центра будет включать технические и естественно-научные направления

Детский технопарк «Кванториум Башкортостана» появится в ближайшее время в Уфе, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Образовательная деятельность центра будет включать технические и естественно-научные направления. В частности, дети смогут осваивать инженерно-конструкторские, исследовательские и проектные дисциплины в различных областях, сообщает ИА «Башинформ».

Ранее сообщалось, что сеть аналогичных центров появится в столице и Вологодской области.

Технопарки «Кванториум» — площадки, где дети в проектном формате решают задачи по перспективным естественно-научным и техническим направлениям. Разработка таких парков предназначена для создания среды для ускоренного развития детей от 5 до 18 лет в научно-технической сфере и формирования у подрастающего поколения изобретательского мышления.

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Детский технопарк появится в Башкирии

Образовательная деятельность центра будет включать технические и естественно-научные направления

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