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Вторник,
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Власти Турции заблокировали доступ в соцсети после убийства посла РФ

Об этом сообщил отслеживающий состояние сети в стране сервис TurkeyBlocks

Турецкие власти заблокировали доступ в популярные соцсети после убийства российского посла Андрея Карлова в Анкаре, сообщил сервис TurkeyBlocks, отслеживающий состояние сети в стране и ограничения доступа к веб-ресурсам.

Недоступными для пользователей стали YouTube, Facebook и Twitter, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Напомним, посла России Андрея Карлова расстреляли накануне на выставке «Россия глазами турок» в Анкаре.

Совбез ООН признал убийство Андрея Карлова терактом и призвал к тщательному расследованию и наказанию виновных.

Президент России Владимир Путин поручил представить дипломата к государственной награде.

Из России в Турцию вылетели 18 сотрудников спецслужб, Следственного комитета и МИД РФ для расследования убийства российского дипломата.

По данным турецких СМИ, стрелявший в дипломата 22-летний турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтыншаш выпустил в Андрея Карлова 11 пуль, девять из которых попали в посла. Террорист был ликвидирован турецкими правоохранительными органами.

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    Власти Турции заблокировали доступ в соцсети после убийства посла РФ

    Об этом сообщил отслеживающий состояние сети в стране сервис TurkeyBlocks

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