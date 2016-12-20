Власти Турции заблокировали доступ в соцсети после убийства посла РФ

Об этом сообщил отслеживающий состояние сети в стране сервис TurkeyBlocks
Турецкие власти заблокировали доступ в популярные соцсети после убийства российского посла Андрея Карлова в Анкаре, сообщил сервис TurkeyBlocks, отслеживающий состояние сети в стране и ограничения доступа к веб-ресурсам.
Недоступными для пользователей стали YouTube, Facebook и Twitter, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Confirmed: Social media slowdown for many users detected in #Turkey after #Russia ambassador shooting broadcast banhttps://t.co/Fga9p84TIq pic.twitter.com/V8jyjWW6mS— Turkey Blocks (@TurkeyBlocks) 19 декабря 2016 г.
Напомним, посла России Андрея Карлова расстреляли накануне на выставке «Россия глазами турок» в Анкаре.
Совбез ООН признал убийство Андрея Карлова терактом и призвал к тщательному расследованию и наказанию виновных.
Президент России Владимир Путин поручил представить дипломата к государственной награде.
Из России в Турцию вылетели 18 сотрудников спецслужб, Следственного комитета и МИД РФ для расследования убийства российского дипломата.
По данным турецких СМИ, стрелявший в дипломата 22-летний турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтыншаш выпустил в Андрея Карлова 11 пуль, девять из которых попали в посла. Террорист был ликвидирован турецкими правоохранительными органами.
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