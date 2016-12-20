«Прощай, мой лучший друг, мой брат, мой дорогой товарищ...»

В Анкаре 19 декабря трагически погиб российский посол в Турции Андрей Карлов. Он был застрелен во время выступления на открытии фотовыставки «Россия глазами турок». Первая пуля попала в спину, после чего российский дипломат упал, и стрелок выстрелил еще несколько раз. Произошедшая трагедия была признана террористическим актом. Посол РФ в КНДР Александр Мацегора простился со своим товарищем, опубликовав пост на официальной странице посольства в Facebook.



«Известия» публикуют полный текст поста.

«Прощай, Андрей...

Я впервые пишу на странице Посольства от своего имени. Потому что сегодняшний пост - это моя личная тема. Я пишу и не могу сдержать слез. Сегодня погиб мой товарищ Андрей Карлов. Он был подло убит в спину. Убит под камеры, и я потом видел кадры с его перекошенным от боли лицом в момент выстрела. По телевизору еще говорили, что он ранен и в больнице, мы с моей Таней отправили СМС-ку его жене Марине, которая тоже была на открытии этой проклятой выставки, чтобы держалась, что мы с ней. А она ответила: «Андрей убит на моих глазах, он лежит на полу, и этот человек не дает к нему подойти».

Этим летом в Москве, после совещания послов, когда мы все уже были в отпусках, Карловы приезжали к нам в гости. Пили чай, он много рассказывал про Турцию, которую успел полюбить, приглашал к себе, обещал показать какие-то необыкновенные красоты, названий которых я, конечно, не запомнил. Потом вспоминали, как совсем молодыми начинали работу в Северной Корее, как подшучивали друг над другом, как вместе росли наши дети, как потом через много лет он стал в Пхеньяне Послом, а я у него – советником-посланником. Договаривались, что на пенсии, которая все равно когда-то случится, будем по очереди приезжать друг к другу на дачу.

Мы не будем приезжать друг к другу на дачу. Потому что его больше нет, и половины меня тоже уже больше нет.

Прощай, Андрей. Обещаю, в день, когда тебя положат в землю, над Пхеньяном будут звучать колокола православного Храма Святой Живоначальной Троицы, который ты здесь строил, и где Святейший венчал вас с Мариной. А я держал над твоей головой венец с ликом Спасителя. Прощай, мой лучший друг, мой брат, мой дорогой товарищ.»

