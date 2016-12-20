Красноярские «Столбы» сохранили статус заповедника

Красноярские «Столбы» сохранят статус заповедника минимум до конца 2017 года. Перевод заповедника в статус национального парк отложили до 2018 года.



Решение об этом может быть принято только на законодательном уровне депутатами Госдумы России, передает ИА FlashSiberia.

Природный заповедник «Столбы» был создан в 1925 году. Он является единственным заповедником России, появившемся по инициативе населения для сохранения живописных мест от рубки леса и добычи природного камня. Основной его достопримечательностью являются скалы.

В 2013 году Минприроды РФ включило его в список будущих национальных парков.