Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
20 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Песков рассказал об изучении Москвой опасных мест в мире

Представитель Кремля не стал озвучивать конкретные названия

Москва проводит анализ безопасности в разных странах мира и принимает необходимые меры на основе получаемых данных. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге во вторник.

«Безусловно, ситуация постоянно анализируется в самых разных частях мира, самых разных странах. Безусловно, есть страны, где такая угроза потенциально может быть более актуальной, есть, где менее актуальная, на основе этого анализа принимаются необходимые меры», — сказал он журналистам.

Представитель Кремля при этом не стал называть конкретные места, где угроза считается наибольшей.

Напомним, накануне в ходе открытия выставки в турецкой Анкаре произошло вооруженное нападение на посла России в Турции Андрея Карлова. В ходе мероприятия преступник несколько раз выстрелил в спину дипломату, ранения оказались смертельными. По свидетельству очевидцев, убийца вошел в помещение в деловом костюме с галстуком и был принят за охранника Карлова. В результате спецоперации злоумышленник был ликвидирован.

Читайте также:

Трагический день российской дипломатии

Нападение на посла РФ в Турции. Хроника событий

Путин: убийство посла — подлая провокация

Косачев: стреляли не в Карлова, стреляли в Россию

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Песков рассказал об изучении Москвой опасных мест в мире

Представитель Кремля не стал озвучивать конкретные названия

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Андрей Бакланов

дипломат

Все мнения

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Михаил Матовников

аналитик

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке