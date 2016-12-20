Песков рассказал об изучении Москвой опасных мест в мире

Москва проводит анализ безопасности в разных странах мира и принимает необходимые меры на основе получаемых данных. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге во вторник.

«Безусловно, ситуация постоянно анализируется в самых разных частях мира, самых разных странах. Безусловно, есть страны, где такая угроза потенциально может быть более актуальной, есть, где менее актуальная, на основе этого анализа принимаются необходимые меры», — сказал он журналистам.

Представитель Кремля при этом не стал называть конкретные места, где угроза считается наибольшей.

Напомним, накануне в ходе открытия выставки в турецкой Анкаре произошло вооруженное нападение на посла России в Турции Андрея Карлова. В ходе мероприятия преступник несколько раз выстрелил в спину дипломату, ранения оказались смертельными. По свидетельству очевидцев, убийца вошел в помещение в деловом костюме с галстуком и был принят за охранника Карлова. В результате спецоперации злоумышленник был ликвидирован.