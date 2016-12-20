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Ройс может стать игроком «Арсенала»

Произойдет это в случае, если клуб не продлит контракт с Елизом и Санчесом

Футбольный клуб «Арсенал» попробует приобрести игрока Марко Ройса, полузащитника дортмундской команды «Боруссия». Произойти это может в том случае, если клубу не удастся продлить контракты с Месутом Елизом и Алексисом Санчесом, пишет The Telegraph.

Договоры Елиза и Санчеса истекают летом 2018 года. Лондонский клуб готов выплачивать игрокам по 180 тыс. фунтов каждую неделю, сообщает «Спорт-Экспресс».

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Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Ройс может стать игроком «Арсенала»

Произойдет это в случае, если клуб не продлит контракт с Елизом и Санчесом

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