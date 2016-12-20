В Кремле анонсировали новые контакты Путина и Абэ по мирному договору

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ожидают новых контактов между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ в 2017 году.



«Безусловно, премьер-министр Синдзо Абэ и президент России Путин в ходе своих недавних контактов в Японии условились интенсивно продолжать диалог на различных уровнях, в том числе на высшем уровне», — сказа Песков.



Он отметил, что контакты между Путиным и Абэ ожидаются в будущем году. О сроках будет проинформировано в дальнейшем.



Ранее агентство Kyodo сообщило о намерении японского премьер-министра посетить Россию в начале 2017 года, чтобы обсудить вопрос о заключении мирного договора.



Абэ по итогам состоявшихся 15-16 декабря переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в префектуре Ямагути и в Токио заявил, что лидеры сделали важный шаг на пути к подписанию мирного договора между Россией и Японией.



Напомним, что две страны до сих пор не подписали мирного договора по итогам Второй мировой войны. Препятствием является проблема принадлежности южной части Курильских островов. По окончании войны весь архипелаг был включен в состав СССР. Однако Япония настаивает на принадлежности ей островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и необитаемой гряды Хабомаи.

