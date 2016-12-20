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Ульяновск станет этапом в гонке на собачьих упряжках «Волга Квест»

Соревнования начнутся в Самарской области, а завершатся в Татарстане

Ульяновская область готовится принять Международную гонку на собачьих упряжках.

Она пройдет в Поволжье с 11 по 18 февраля.

В Ульяновской области упряжки проследуют через поселок Русская Бектяшка, затем Ульяновск, а потом базу отдыха «Русский берег», передает ресурс 1ul.ru.

Всего экипажам предстоит преодолеть путь в 520 км.

Стартуют они в Самарской области, а финишируют в Татарстане.

Дневные переходы могут составлять от 60 до 110 км в день. Часть трассы проходит по Жигулевскому морю, Национальному парку «Самарская Лука», Жигулевским горам. Маршрут также проложен по ледовой акватории рек.

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Ульяновск станет этапом в гонке на собачьих упряжках «Волга Квест»

Соревнования начнутся в Самарской области, а завершатся в Татарстане

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