Ульяновск станет этапом в гонке на собачьих упряжках «Волга Квест»

Ульяновская область готовится принять Международную гонку на собачьих упряжках.



Она пройдет в Поволжье с 11 по 18 февраля.

В Ульяновской области упряжки проследуют через поселок Русская Бектяшка, затем Ульяновск, а потом базу отдыха «Русский берег», передает ресурс 1ul.ru.

Всего экипажам предстоит преодолеть путь в 520 км.

Стартуют они в Самарской области, а финишируют в Татарстане.

Дневные переходы могут составлять от 60 до 110 км в день. Часть трассы проходит по Жигулевскому морю, Национальному парку «Самарская Лука», Жигулевским горам. Маршрут также проложен по ледовой акватории рек.