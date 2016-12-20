У «Игры престолов» появится спин-офф

У культового сериала «Игра престолов» может появиться спин-офф. Генеральный директор НВО Ричард Плеплер заявил возможности продолжения в интервью The Hollywood reporter. События спин-оффа могут происходить до событий основного произведения, могут в промежутке, а могут и после.



В настоящее время создатели сериала ведут работу над заключительными сериями, идут съемки седьмого сезона «Игры престолов», премьера которого намечена на 2017 год, сообщает сетевое издание m24.ru.

«Параллельно текущим съемкам мы собираемся начать работать над другими возможностями сериала», – сказал гендиректор HBO.

«Игра престолов» (Game of Thrones) – американский драматический телесериал в жанре фэнтези, созданный по мотивам цикла романов "Песнь Льда и Огня" американского писателя Джорджа Мартина. Сериал удостоился многих престижных наград, в том числе 26 премий «Эмми», трижды премии «Хьюго» за лучшую постановку, а также премии Пибоди.