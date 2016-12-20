Мемориал погибшим шахтерам и горноспасателям появится в Заполярье

Храм-памятник погибшим шахтерам и горноспасателям возведут в Воркуте. Помощь в строительстве мемориала готовы оказать представители компании АО «Воркутауголь» и Северо-Западного регионального центра МЧС России.

Для возведения памятника власти выделили место в самом центре города, на улице Гагарина. Храм-памятник в честь великомученицы Варвары — покровительницы шахтеров планируется построить вместимостью до 200 человек.

Воркутинская епархия рассматривает два варианта строительства храма — из камня или дерева.

«Центральное место в мемориале будут занимать памятные доски с именами погибших шахтеров и горноспасателей. В храме ежедневно будет возноситься молитва об упокоении усопших», — цитирует ИА «Комиинфом» епископа Иоанна.

Согласно подсчету, с начала 1950-х годов в Заполярье и Инте погибли свыше 500 горняков.